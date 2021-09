La première vice-présidente félicite un athlète paralympique azerbaïdjanais médaillé d’or aux Jeux de Tokyo 2020

Bakou, 1er septembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a félicité sur son compte Instagram un athlète azerbaïdjanais ayant apporté pour l’Azerbaïdjan une nouvelle médaille d’or aux Jeux paralympiques d’été de Tokyo 2020.

« Notre athlète Vali Israfilov a apporté la 11e médaille d'or pour notre pays aux Jeux paralympiques d'été de Tokyo 2020. Je félicite sincèrement le plus jeune champion d'Azerbaïdjan, ayant battu le record paralympique, et souhaite à tous les membres de notre équipe nationale de la force, de l’énergie, de nouvelles réussites et victoires », lit-on dans la publication de Mehriban Aliyeva.