Rencontre de Volodymyr Zelenski avec Joe Biden

Kiev, 2 septembre, AZERTAC

Le président américain Joe Biden a discuté mercredi des questions de sécurité et des liens bilatéraux lors de sa première rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Au début de leur réunion dans le bureau ovale, M. Biden a dit : « Les Etats-Unis restent fermement engagés dans la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à l'agression russe et notre soutien aux aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine ».

M. Biden a annoncé un montant supplémentaire de 60 millions de dollars à titre d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, ainsi que la création d'une nouvelle plateforme de défense stratégique ainsi qu'un dialogue sur l'énergie et le climat.

M. Zelensky a mentionné dans ses remarques qu'il s'attendait à discuter de la situation sécuritaire en Crimée et dans la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine, du projet de gazoduc Nord Stream 2 et des « chances de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN ».

La Crimée a été incorporée à la Russie en mars 2014, à la suite d'un référendum populaire, que l'Ukraine et l'Occident n'ont jamais reconnu.

Le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine, qui a commencé en avril 2014, a fait 14.000 morts et 40.000 blessés. Kiev a accusé Moscou d'avoir provoqué le conflit. La Russie, cependant, a nié ces accusations, les qualifiant de sans fondement.

Le programme de sécurité de 60 millions de dollars comprend des systèmes antichar Javelin et « d'autres capacités défensives létales et non létales », selon un communiqué conjoint des Etats-Unis et de l'Ukraine.

Le communiqué aborde également les sujets du soutien des Etats-Unis à la réforme de l'Ukraine et à son programme de lutte contre la corruption, de la coopération économique et de la réponse à la pandémie.

La réunion entre les deux dirigeants était initialement prévue lundi, mais a été reportée car l'administration Biden était concentrée sur le retrait d'Afghanistan.

M. Zelensky a rencontré séparément la secrétaire à l'énergie Jennifer Granholm et le secrétaire à la défense Lloyd Austin mardi.

La visite du président ukrainien intervient à un moment où Kiev est de plus en plus préoccupée par ses relations avec Washington.

Antérieurement, M. Zelensky avait exprimé sa frustration face à l'hésitation des alliés occidentaux à donner le feu vert à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN dans une interview avec le quotidien américain The Washington Post et d'autres médias.

Il a critiqué l'affaiblissement de l'opposition américaine au gazoduc Nord Stream 2, qui transportera du gaz russe vers l'Allemagne. L'Ukraine voit le projet comme une menace pour la sécurité.

Malgré une opposition de longue date, l'administration Biden est parvenue à un accord avec l'Allemagne qui a permis l'achèvement du projet d'oléoduc. Berlin a accepté de soutenir l'Ukraine pour renforcer son secteur énergétique et agir contre la Russie dans l'éventualité où celle-ci militariserait les flux d'énergie.

Xinhua