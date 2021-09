Le tournage de la série télévisée « Khosrov et Chirine » s’est terminé

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

Le tournage de la série télévisée Khosrov et Chirine, dédiée au 880e anniversaire de la naissance de Nizami Gandjavi, s’est terminé, a-t-on appris auprès du studio « Azerbaycanfilm ».

La série a été tournée dans les bourgs de Merdekan, Chuvelan et Machtagha de la ville de Bakou et dans la région de Goboustan. Les réalisateurs de la série sont Khayyam Abdoullazadé et Elmeddin Aliyev, et les scénaristes Ilgar Fahmi et Khayyam Abdoullazadé.

Le projet est une production conjointe du studio Azerbaycanfilm et de la Télévision publique (ITV), et soutenu par le ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan.