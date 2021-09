La tempête Ida aux Etats-Unis: l’état d’urgence déclaré à New York

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Au moins quarante-quatre personnes sont décédées dans la ville de New York à la suite de pluies intenses qui se sont abattues sur la ville sur fond de crues historiques mercredi soir, selon les médias locaux. Toutes les victimes se trouvaient dans des appartements en sous-sol, inondés dans la nuit. La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a déclaré un état d'urgence dans la nuit à New York et dans les comtés voisins.

« Ces pluies torrentielles ont entraîné des inondations, des coupures de courant, des perturbations des déplacements et des dégâts dans les zones affectées, menaçant la santé et la sécurité publiques », a déclaré Mme Hochul.

La ville de New York a interdit la circulation dans toute la ville jusqu'à jeudi 05H00 heure locale (09H00 GMT), demandant à tous les véhicules autres que des véhicules d'urgence de ne pas emprunter les rues et les routes.

Un avis recommandant de ne pas emprunter les routes et d'éviter tous les voyages non indispensables est toujours en vigueur tandis que les efforts de nettoyage se poursuivent.

Trois lignes de métro restent entièrement suspendues et plus de dix autres lignes de métro restent partiellement suspendues à 9H00 jeudi, selon le site Internet de l'Autorité des transports métropolitains.

Cette autorité a été contrainte de suspendre le service nocturne pour presque tous les métros car des voies et des stations étaient submergées.

« Le service sur notre réseau est extrêmement limité et nous nous efforçons de nous remettre après les fortes précipitations et les inondations la nuit dernière », a indiqué l'autorité des transports dans un avis.

Xinhua