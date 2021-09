Coronavirus dans le monde: le nombre de cas positifs dépasse les 220 millions

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Le nombre de cas positifs du Covid-19 a dépassé les 220 millions dans le monde entier.

Jusqu’à présent, plus de 220 118 000 contaminations au coronavirus, 1 560 210 décès et 196 798 570 guérisons ont été confirmés à travers le monde, selon le worldometer.

Les Etats-Unis ont le plus grand nombre de cas de contamination au Covid-19. Plus de 40 513 000 infections, 662 800 décès et environ 31 200 000 guérisons ont été enregistrés dans le pays.

L'Inde se classe deuxième après les États-Unis pour le nombre de cas – plus de 32 903 000. En outre, 20 830 000 personnes ont été infectées par le coronavirus au Brésil.