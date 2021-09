Le président Ilham Aliyev présente ses vœux à la communauté juive d'Azerbaïdjan à l'occasion de Roch Hachana

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a présenté ses vœux à la communauté juive de l’Azerbaïdjan à l’occasion de la fête de Roch Hachana, le Nouvel An du peuple juif.

Dans le message de félicitations il est souligné que les représentants de différentes nations et religions ont vécu dans la paix et la tranquillité, le respect mutuel et la confiance pendant des siècles en Azerbaïdjan, où règne l'harmonie interculturelle et interreligieuse. Il est noté que la protection de la diversité ethnique et culturelle, le développement de la langue et de la culture des minorités nationales dans la société azerbaïdjanaise est sous la protection constante de l'État. Cette politique est l'une des priorités de l'Azerbaïdjan, attaché aux traditions nationales et historiques et aux principes juridiques internationaux.

« La communauté juive occupe une place particulière en Azerbaïdjan, qui est connu dans le monde entier comme un pays exemple de tolérance. Les Juifs qui vivent dans notre pays depuis des centaines d'années n'ont jamais été soumis à l'antisémitisme et à la discrimination et ont préservé leur langue, leur culture, leurs croyances religieuses et leurs traditions à ce jour.

Je note avec satisfaction que nos citoyens d'origine juive, ainsi que les représentants de tous les peuples vivant dans notre république, ont fait preuve d'un véritable héroïsme dans la libération du Karabagh. Aujourd'hui, la communauté juive travaille avec succès pour transmettre les vérités sur l'Azerbaïdjan à la communauté mondiale.

A l'occasion de la fête de Roch Hachana, symbole d'innovation, de pureté spirituelle, de solidarité et de bienveillance, je présente encore une fois mes meilleurs vœux à chacun de vous et souhaite le bonheur à vos familles et l’abondance à vos foyers.

Joyeuse fête ! », indique le message.