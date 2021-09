Mehriban Aliyeva félicite deux athlètes azerbaïdjanais médaillés aux Jeux paralympiques d’été

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République Mehriban Aliyeva a félicité, sur son compte Instagram, deux autres athlètes azerbaïdjanais médaillés d’or aux Jeux paralympiques d’été de Tokyo 2020.

« L'Azerbaïdjan a terminé sa participation aux Jeux paralympiques d'été de Tokyo 2020 ! De nouvelles médailles d'or ont été remportées par Orkhan Aslanov et Lamiyé Valiyeva, qui a battu le record paralympique ! Je félicite sincèrement tous les vainqueurs ! Merci à nos athlètes ! Vous avez dignement représenté l'Azerbaïdjan ! Faisant preuve de hautes compétences et de détermination, vous avez satisfait les attentes de tous vos fans ! Nous avons remporté 14 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 4 médailles de bronze ! Merci beaucoup pour cela ! Je souhaite à chacun de vous une bonne santé, de la joie, du bonheur, de nouvelles victoires et réussites ! », indique la publication de la première vice-présidente.