Le 13e Sommet des présidentes de parlement entame ses travaux à Vienne VIDEO

Vienne, 6 septembre, AZERTAC

Une délégation menée par la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, est en visite de travail à Vienne, capitale autrichienne.

Le 13e Sommet des présidentes de parlement a débuté au Centre international de Vienne le 6 septembre.

La président du Parlement norvégien et du Sommet, Tone Wilhelmsen Trøen, le président du Parlement autrichien, Wolfgang Sobotka, et le président de l'Union interparlementaire, Duarte Pacheco, ont prononcé des allocutions d'ouverture.

Les intervenants ont évoqué le renforcement du dialogue interparlementaire, le rôle des femmes parlementaires dans le développement de ces relations, l'importance d'assurer l'égalité des sexes dans la société, ainsi qu'au sein des organes législatifs et d’autres. Dans le même temps, il a été noté que les parlements contribuaient à l'organisation de la lutte contre la pandémie de coronavirus et à l'élimination des dommages socio-économiques. L'événement comprendra également des discours et des discussions sur le rôle des femmes dans le rétablissement de la vie socio-économique après la pandémie.

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, interviendra sur les questions à discuter lors du sommet.

Il est à noter que la délégation azerbaïdjanaise participera les 7 et 8 septembre à la 5e Conférence mondiale des présidents de parlement.

La visite se terminera le 9 septembre.