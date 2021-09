« Leyli et Medjnoun » à un Festival international du Livre

Bakou, 6 septembre, AZERTAC

A l'occasion du 880e anniversaire du grand poète azerbaïdjanais Nizami Gandjavi, la présentation du livre « Leyli et Medjnoun », publié en ukrainien, a eu lieu au Festival international du livre de Kiev (Kyiv Book Art Fest).

Lors de la présentation du livre, le célèbre écrivain et traducteur ukrainien Alexei Kononenko a parlé du riche héritage littéraire de Nizami et de la contribution du Centre de traduction d’Azerbaïdjan au développement des relations littéraires entre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan.