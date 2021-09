Une présentation sur l'Azerbaïdjan suscite de l’intérêt chez les hommes d'affaires japonais

Tokyo, 7 septembre, AZERTAC

Une présentation sur l’Azerbaïdjan a suscité un énorme intérêt chez les investisseurs et les hommes d’affaires japonais.

La présentation s’est tenue en marge d’une réunion organisée par la société d'hommes d’affaires japonais « LDS Group » à l’hôtel Prince, selon le correspondant spéciale de l’AZERTAC.

Taro Savada, fondateur et président de la société « TET International Development Co.Ltd. », a fait une présentation spéciale sur l’Azerbaïdjan.

Dans son discours, l'homme d'affaires japonais bien connu a rappelé sa première visite en Azerbaïdjan dans le cadre d'une foire alimentaire japonaise à Bakou en octobre 2017 et a déclaré que ce pays l'attirait avec son histoire ancienne, sa riche culture, son développement rapide et ses habitants hospitaliers. Il a informé les participants de la présentaton de la situation géographique de l'Azerbaïdjan, des travaux de construction en cours dans les terres libérées de l'occupation arménienne après la Guerre patriotique, des projets en cours dans le domaine du développement ultérieur du secteur non pétrolier, ainsi que le climat d'investissement favorable établi pour attirer les investissements étrangers.

Le message vidéo de Vugar Zeynalov, vice-président de l'Association des entreprises d'Azerbaïdjan, a été projeté par visiocoférence, dans lequel il a invité les investisseurs japonais en Azerbaïdjan.