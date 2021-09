Le développement des sphères politique, économique et humanitaire entre l'Azerbaïdjan et l'Estonie au menu des discussions

Vienne, 8 septembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré le président du Riigikogu (parlement estonien) Juri Ratas.

Lors de la rencontre, la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a parlé de l'état actuel des relations entre les deux pays. Elle a noté qu'après la déclaration d'indépendance de l'Azerbaïdjan et de l'Estonie, de nouvelles opportunités avaient été créées pour l'établissement et le développement de la coopération dans de nombreux domaines. Sahibé Gafarova a dit qu'il y avait eu ces dernières années une dynamique positive dans le développement des relations politiques, économiques et humanitaires entre les deux pays.

Sahibé Gafarova a déclaré que le développement des relations entre les organes législatifs revêtait une importance considérable dans l’élargissement des relations avec l'Estonie. Il existe des groupes de travail sur les relations interparlementaires au Milli Mejlis et au Riigikogu. Il a dit qu'il y avait de bonnes opportunités pour élargir la coopération dans ce domaine aussi.

Au cours de la rencontre, la présidente du Milli Medjlis a informé son homologue estonien de la situation dans la région et des nouvelles réalités établies après le conflit, auquel on avait mis fin à l'automne 2020. Elle a déclaré que l'Azerbaïdjan, ayant remporté la guerre de 44 jours, avait assuré son intégrité territoriale en libérant ses terres de l'occupation et avait mis en œuvre les quatre résolutions connues du Conseil de sécurité des Nations Unies. La présidente du parlement azerbaïdjanais a souligné que l'Azerbaïdjan était déterminé à rétablir la paix, la stabilité et la sécurité à long terme dans la région. Elle a évoqué avec regret que malgré toutes les mesures pacifiques de l'Azerbaïdjan, l'Arménie continuait ses provocations et entravait la paix et la stabilité.

Pendant la rencontre, le président du parlement estonien, Juri Ratas, a évoqué les perspectives de développement dans diverses directions des relations bilatérales, basées sur l'amitié et l'intérêt mutuel, l'établissement d'une coopération multiforme entre nos pays. Il s'est dit convaincu que développer encore plus les relations interparlementaires à un nouveau niveau serait très bénéfique pour les deux parties.