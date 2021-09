Sahibé Gafarova : L’Azerbaïdjan attache une importance particulière au développement des relations avec la Belgique

Vienne, 8 septembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, en visite de travail à Vienne, en Autriche, s’est entretenue avec les présidentes de la Chambre des représentants et du Sénat du Royaume de Belgique, Eliane Tillieux et Stéphanie d'Hose.

Lors de l’entretien, Sahibé Gafarova a déclaré que l'Azerbaïdjan attachait une importance particulière au développement des relations avec la Belgique.

Au cours de la conversation, la présidente du Milli Medjlis a donné des informations sur la protection des droits des femmes en Azerbaïdjan et le travail accompli en la matière. Elle a dit qu’en Azerbaïdjan les femmes avaient obtenu le droit de vote et d'être élues pour la première fois dans le monde musulman en 1918, avant un certain nombre de pays européens. Après la restauration de l’indépendance de l’Azerbaïdjan en 1991, le Comité d'État en charge des Femmes avait été fondé, des décrets portant « Renforcement du rôle des femmes en Azerbaïdjan » et « Mise en œuvre de la politique nationale des femmes en République d'Azerbaïdjan » avaient été publiés, des lois relatives à l'égalité des sexes, ainsi qu’à l’élimination de la violence à l'égard des femmes avaient été adoptées.

Evoquant l'importance d'élargir les relations interparlementaires entre les deux pays, Sahibé Gafarova a déclaré que les relations entre les deux chambres du Parlement belge et le Milli Medjlis avaient de larges perspectives de développement sur le plan bilatéral ainsi qu'au sein de diverses organisations internationales. Il existe des groupes d'amitié au sein des parlements des deux pays.

A leur tour, la présidente de la Chambre des représentants, Eliane Tillieux et la présidente du Sénat, Stéphanie d'Hose, ont fait savoir que la Belgique accordait une grande importance au développement des relations avec l'Azerbaïdjan. Elles ont évoqué le travail accompli en Belgique pour protéger les droits des femmes et souligné l'importance des visites mutuelles pour développer les relations interparlementaires entre les deux pays et renforcer la diplomatie parlementaire.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur l'importance d'augmenter l'intensité des visites mutuelles et sur d'autres questions d'intérêt commun.