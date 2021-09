Les Etats membres du Conseil turcique signent un mémorandum d’accord relatif aux différentes zones économiques

Bakou, 10 septembre, AZERTAC

Un mémorandum d'accord a été signé entre les États membres du Conseil de coopération des États turcophones (Conseil turcique) sur l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine des différentes zones économiques au cours de la 10e réunion des ministres de l’économie du Conseil turcique, organisée le 10 septembre à Bakou.

Le mémorandum d’accord a été paraphé par Mikayil Djabbarov, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Bakhyt Soultanov, ministre kazakh du Commerce et de l’Intégration, Akylbek Japarov, vide-Premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances du Kirghizistan, Mehmet Mus, ministre turc du Commerce, Aziz Voitov, premier vice-ministre ouzbek des Investissements et du Commerce extérieur, et Peter Sztaray, Secrétaire d’Etat hongrois chargé de la politique de sécurité.

L'objectif du mémorandum est de développer les Zones économiques spéciales en Azerbaïdjan, d'attirer de nouveaux investissements, de bénéficier du développement des États membres du Conseil turcique dans le domaine concerné, d'apporter une contrıbutıon en matière d’échange d’informations et d’expériences entre les États membres du Conseil dans le domaine des différentes zones économiques.