Covid-19: la Chine fera don de 100 millions doses de vaccin

Pékin, 10 septembre, AZERTAC

La Chine fera don de 100 millions de doses supplémentaires de vaccin contre la COVID-19 aux pays en développement d'ici fin 2021, en plus d'un don de 100 millions de dollars au mécanisme COVAX, a déclaré jeudi le président Xi Jinping, dans son discours prononcé lors du 13e sommet des BRICS (acronyme pour désigner un groupe de marchés émergents qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud).

La Chine s'efforcera de fournir un total de deux milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 au monde d'ici la fin de l'année, a indiqué M. Xi, notant que la Chine, à ce jour, avait fourni plus d'un milliard de doses de vaccins finis et en vrac à plus de 100 pays et organisations internationales.

Xinhua