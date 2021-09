Le Premier ministre Ali Assadov rencontre une délégation du Conseil turcique

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré ce vendredi une délégation menée par le secrétaire général du Conseil de coopération des Etats turcophones (Conseil turcique), Baghdad Amreyev.

Il a été évoqué avec satisfaction que le Conseil turcique était devenu une organisation internationale importante et que son prestige dans le monde s'était accru au cours de la période écoulée, a-t-on appris auprès du Cabinet des ministres.

Il a été noté que l'Azerbaïdjan coopérait efficacement avec les pays membres du Conseil turcique sur le plan bilatéral ainsi qu'au sein des organisations internationales.

Le Premier ministre azerbaïdjanais a exprimé sa gratitude au Conseil de coopération des États turcophones et aux États membres pour le soutien politique et moral apporté à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, ainsi que à son pays pendant la Guerre patriotique. L'importance du soutien sans équivoque de la République de Turquie, pays frère, dès les premiers jours de la guerre a été mise en valeur.

Les opportunités ouvertes à la suite de la libération des terres azerbaïdjanaises ont été évoquées et l'importance du corridor de Zenguézour a été soulignée.

Le sommet extraordinaire du Conseil turcique, consacré à la lutte contre la pandémie de coronavirus à l'initiative du président de la République d'Azerbaïdjan l'année dernière, a été qualifié de nouvelle confirmation évidente de la solidarité des Etats turcophones.

La tenue de la 10e réunion des ministres de l'économie du Conseil de coopération des États turcophones et du Forum d’affaires turcique à Bakou a été saluée. Il a été noté que le forum était consacré à la restauration des territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation. Les parties se sont déclarée convaincues que les décisions prises et les documents signés lors de l'événement contribueraient à l'élargissement de la coopération entre les pays membres dans divers domaines, notamment dans les domaines économique, commercial et d'investissement.