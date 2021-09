Cérémonie d’ouverture de l’exercice militaire international « Trois frères-2021 » à Bakou VIDEO

Bakou, 13 septembre, AZERTAC

Le dimanche 12 septembre, à Bakou, s’est tenue la cérémonie d'ouverture de l'exercice international « Trois frères - 2021 » avec la participation des forces spéciales azerbaïdjanaises, turques et pakistanaises.

Le major-général Zaour Djavanchir, Héros de la Guerre patriotique, a informé le lieutenant-général Hikmet Mirzaïev, Commandant des forces spéciales, Héros de la Guerre patriotique, que les participants sont prêts pour la cérémonie d'ouverture, selon le service de presse du ministère de la Défense.

Le lieutenant-général Hikmet Mirzaïev a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Il a déclaré : « L'Azerbaïdjan, la Turquie et le Pakistan sont entrés dans l'histoire de l'humanité comme des pays amis et frères.

Après la partie officielle de la cérémonie d'ouverture, le commandant des forces spéciales azerbaïdjanaises a rencontré les invités et leur a souhaité plein succès dans l'exercice.

La cérémonie d'ouverture s'est terminée par un spectacle musical et chorégraphique baptisé « Nous sommes des frères éternels, inébranlables » et la présentation de la chanson « Trois frères », dédiée à l'exercice international « Trois frères - 2021 ».

L'objectif principal de l’exercice conjoint est d'améliorer l'interaction des forces spéciales des pays amis et partenaires lors des opérations militaires, de se préparer aux opérations en temps de paix et de guerre, d'effectuer des échanges de connaissances et d’expériences.

L’exercice international « Trois frères-2021 » se poursuivra jusqu'au 20 septembre.