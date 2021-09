Le ministre azerbaïdjanais de la Culture participe au Forum interreligieux du G20 en Italie

Bologne, 13 septembre, AZERTAC

Dans le cadre de leur participation au Forum interreligieux du G20-2021, Anar Karimov, ministre de la Culture en République d’Azerbaïdjan, Dr Salim AlMalik, directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Miguel Ángel Moratinos, Haut-Représentant de l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), ont tenu une réunion pour examiner la coopération entre l’Azerbaïdjan, l’ICESCO et l’UNAOC.

Au cours de la réunion, tenue dimanche 12 septembre à Bologne en Italie, les participants se sont félicités des rôles des trois institutions et de leurs efforts déployés pour renforcer les valeurs de coexistence et de dialogue interculturel, en application des principes communs entre les hommes.

La session d’ouverture du Forum interreligieux du G20-2021 a débuté hier à Bologne en Italie, présidente du G20 pour cette année, avec la participation du Président de la Slovénie, du Premier ministre du Sri Lanka, d’un grand nombre de ministres, de chefs d’organisations internationales, de chefs religieux et de personnalités intellectuelles mondiales.

Sous les auspices du président italien, le Forum a cette année pour thème : « Paix entre les cultures, compréhension entre les religions » et se tient du 12 au 14 septembre, avant la tenue du Sommet du G20. Ce Forum est l’une des principales initiatives du G20 visant à instaurer un espace de dialogue et de rencontre, entre les chefs religieux, les responsables et décideurs des pays et des organisations internationales, les responsables spirituels et les personnalités intellectuelles pour débattre des questions et programmes importants.