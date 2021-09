Une délégation parlementaire kazakhe visite les Allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou

Bakou, 13 septembre, AZERTAC

Une délégation menée par Aïgul Kouspa, présidente de la Commission des relations internationales, de la défense et de sécurité de l’Assemblée parlementaire de la République du Kazakhstan, a visité lundi l’Allée d’Honneur où elle a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant des fleurs sur leurs tombes et une gerbe devant la flamme éternelle.

Ensuite, Aïgul Kouspa a répondu aux questions des journalistes et partagé ses impressions sur la ville de Choucha, libérée de l’occupation. La présidente de la commission a déclaré qu'ils étaient étonnés par l'ampleur des énormes travaux de construction en cours à Choucha. Elle a dit qu'en plus des ressources matérielles, l'amour de la patrie est nécessaire pour mener à bien des travaux d'une cette envergure en peu de temps. Elle a dit considérer que ces sentiments étaient la principale impulsion pour résoudre les tâches posées.