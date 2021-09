Les États-Unis annoncent une aide humanitaire supplémentaire au peuple afghan

Washington, 14 septembre, AZERTAC

Les États-Unis fournissent près de 64 millions de dollars en termes d’aide humanitaire aux personnes touchées par la crise humanitaire actuelle en Afghanistan. Cela porte le total de l'aide humanitaire américaine à l’Afghanistan et aux réfugiés afghans dans la région à près de 4 milliards de dollars depuis 2002, indique un communiqué publié par le Département d’Etat des Etats-Unis.

Cette aide humanitaire des États-Unis passera par des organisations humanitaires indépendantes, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation mondiale de la Santé et apportera un soutien direct à plus de 18,4 millions d'Afghans vulnérables dans la région.