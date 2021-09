Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan est l'un des premiers pays au monde en termes d'approvisionnement en gaz naturel

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

L'approvisionnement en gaz naturel du pays a atteint 96 à 97% et, selon cet indicateur, l'Azerbaïdjan est l'un des premiers pays au monde, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors d'une visioconférence avec les nouveaux chefs des autorités exécutives des régions de Djalilabad et de Chemkir.

Evoquant qu'un grand travail avait été effectué pour le développement socio-économique des deux régions ces dernières années, que de grands projets d'infrastructure avaient été mis en œuvre dans le cadre des programmes d'investissement de l'Etat, le président azerbaïdjanais a dit : « Des travaux d'aménagement ont été réalisés dans les deux régions dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’Etat pour le développement socio-économique des régions. On peut dire que les principaux projets d'infrastructure ont été mis en œuvre. L'approvisionnement en électricité dans les deux régions a été entièrement renouvelé et il n'y a aucun problème d'approvisionnement en électricité. Les travaux d’approvisionnement en gaz ont été effectués rapidement. Le niveau de l’approvisionnement en gaz est supérieur à 90% dans la région de Djalilabad et près de 100% dans la région de Chemkir. Je pense qu'il s'agit d'un travail qui mérite une place particulière parmi les travaux réalisés dans les régions ces dernières années. Car, l'une de nos principales tâches était de fournir du gaz naturel à nos citoyens, et aujourd'hui, l'approvisionnement en gaz naturel dans le pays a atteint 96-97%. Selon cet indicateur, l'Azerbaïdjan est l'un des principaux pays du monde en termes d’approvisionnement en gaz naturel. »

Qualifiant de grand événement l'approvisionnement en eau potable des villes de Djalilabad et de Chemkir en 2013 et 2017, le président a souligné que ce problème avait été résolu dans de nombreux villages. « Un grand travail a été effectué en matière d'approvisionnement en eau d'irrigation. De nombreux puits artésiens ont été forés. Dans le même temps, un grand barrage a été construit dans la région de Chemkir, le barrage de Chemkirtchaï, ce qui a créé de nouvelles opportunités pour la remise en état des terres à la fois à Chemkir et dans les régions voisines, et a considérablement élargi l’échelle des terres irriguées », a ajouté le chef de l’Etat.