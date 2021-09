Les perspectives du partenariat de la Direction des Musulmans du Caucase avec l’ICESCO au menu des discussions

Bologne, 14 septembre, AZERTAC

Le Cheikh-ul-Islam Allahchukur Pachazadé, chef de la Direction des Musulmans du Caucase (DMC), présent au VIIIe Forum interreligieux du G20 à Bologne, en Italie, a rencontré Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO).

Au cours de la rencontre, Allahchukur Pachazadé a remercié le Directeur général de l'ICESCO pour le soutien moral apporté à l'Azerbaïdjan pendant la guerre de 44 jours qu’il avait menée pour la justice et la liberté de ses terres. Le chef de la Direction des Musulmans du Caucase a donné des informations sur les travaux de constructions en cours dans les terres libérées de l’occupation.

Le Directeur général de l'ICESCO, Dr Salim M. AlMalik, a évoqué avec plaisir sa visite en Azerbaïdjan et sa rencontre avec le président Ilham Aliyev en janvier dernier. Il a dit avoir visité les territoires libérés, les villes détruites et dévastées, et que ce qu'il y avait vu était un acte inhumain et un crime contre l'humanité. Le Directeur général de l'ICESCO s’est dit convaincu que le gouvernement azerbaïdjanais reconstruirait bientôt les territoires libérés.

L'état actuel des relations entre la Direction des Musulmans du Caucase et l'ICESCO et les perspectives de leur partenariat ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre.