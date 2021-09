Le président turc reçoit la direction du ministère azerbaïdjanais de la Défense

Ankara, 15 septembre, AZERTAC

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a reçu le colonel-général Zakir Hassanov, ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, et le lieutenant-général Karim Valiyev, premier vice-ministre de la Défense et chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises, selon un communiqué publié par l’Administration présidentielle turque.

Il est indiqué que le ministre turc de la Défense nationale, Hulusi Akar, et le chef d'état-major des forces armées turques, le général d’armée Yasar Guler, ont eux aussi assisté à la rencontre organisée à l'Administration présidentielle à Ankara.

Il convient de noter que le ministre de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov, le premier vice-ministre de la Défense et chef d'état-major des armées azerbaïdjanaises, le lieutenant-général Karim Valiyev, et le vice-ministre de la Défense et commandant de l'Armée de l'air, le lieutenant-général Ramiz Tahirov, ont assisté à la « Journée des observateurs de haut niveau » des exercices de vols tactiques conjoints « Faucon TurAz-2021 » à Konya, en Turquie.