Covid-19: le Royaume-Uni propose une dose de rappel pour les plus de 50 ans

Londres, 15 septembre, AZERTAC

Des doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 seront proposées à partir de la semaine prochaine aux personnes âgées de 50 ans et plus, à celles résidant en maisons de soins ainsi qu'aux professionnels de santé et travailleurs sociaux de première ligne, a annoncé mardi le gouvernement britannique.

L'organe consultatif sur la vaccination au Royaume-Uni, le Comité mixte sur la vaccination et l'immunisation (JCVI), a averti qu'il fallait attendre six mois après la deuxième dose pour en injecter une troisième.

Je peux confirmer que j'ai accepté les recommandations du JCVI et que le NHS (Service national de santé) se prépare à proposer des doses de rappel à partir de la semaine prochaine, a déclaré le ministre de la Santé Sajid Javid devant la chambre des Communes, la chambre basse du Parlement britannique.

Il a précisé que le programme de rappel, prévu avec les vaccins de Pfizer et Moderna, débutera la semaine prochaine pour les personnes âgées de plus de 50 ans ayant reçu leur seconde dose il y a plus de six mois. Il a pour objectif de protéger contre le nouveau coronavirus sur le long terme.

Le président du JCVI, Wei Shen Lim, a affirmé lors d'une conférence de presse qu'un rappel récurrent tous les six mois ne serait peut-être pas nécessaire mais qu'il était encore trop tôt pour se prononcer. Il a ajouté que cette recommandation d'une dose de rappel ne s'appliquait qu'à cet hiver et que les personnes plus jeunes n'en auraient pas forcément besoin, mais que le JCVI formulerait de nouvelles recommandations à une date ultérieure.

Le médecin en chef adjoint de l'Angleterre, Jonathan Van-Tam, a prévenu que l'hiver pourrait être compliqué même si les vaccins ont déjà eu énormément de succès.

Nous savons que cet hiver pourrait être parfois compliqué et nous savons que d'autres virus respiratoires, tels que la grippe et le VRS (virus respiratoire syncytial), sont très susceptibles de revenir, a mis en garde M. Van-Tam.

Plus de 89% de la population âgée de 16 ans et plus au Royaume-Uni ont reçu leur première dose de vaccin et environ 81% ont reçu leurs deux doses, selon les derniers chiffres.

Xinhua