Le président de l’Association des ombudsmans de l’OCI visite les allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou

Bakou, 15 septembre, AZERTAC

L’Ombudsman d’Azerbaïdjan Sébiné Aliyeva, une délégation conduite par l’Ombudsman de Turquie et président de l’Association des ombudsmans de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Seref Malkoc, le secrétaire général de l’Association, Mohammad Caved Ghani, l’ambassadeur de Turquie en Azerbaïdjan, Cahit Bagci ont visité mercredi 15 septembre l’Allée d’Honneur om ils ont rendu hommage à la mémoire du leader national Heydar Aliyev, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

Les mémoires de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, de la grande personnalité publique Aziz Aliyev et du professeur Tamerlan Aliyev, scientifique émérite, ont également été honorées et des fleurs ont été déposées sur leurs tombes.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les visiteurs ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant une gerbe devant la flamme éternelle.

Puis, ils ont contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et ont été informés de l’histoire de l’Allée des Martyrs et des travaux de construction et d’aménagement en cours dans la capitale.

La délégation a également visité le mémorial érigé à la mémoire des soldats turcs tombés en martyrs dans les combats pour la libération de Bakou en 1918. Dans le même temps, une gerbe a été déposée au pied du mémorial.