Le président turc: Je présente mes chaleureuses félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la libération de Bakou

Istanbul, 16 septembre, AZERTAC

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a partagé sur son compte Twitter officiel un message de félicitations à l'occasion du 103e anniversaire de la libération de Bakou des troupes dachnak-bolcheviques.

« Je présente mes chaleureuses félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la libération de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan ami et frère, et je commémore avec respect la mémoire du commandant de l'Armée islamique du Caucase, Nuri Killigil Pacha, et de ses soldats héroïques.

J'envoie mes salutations et mon affection au peuple azerbaïdjanais. », lit-on dans le tweet du président Recep Tayyip Erdogan.