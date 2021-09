Le pass sanitaire rendu obligatoire pour tous les salariés en Italie

Rome, 17 septembre, AZERTAC

Le gouvernement italien a rendu obligatoire le pass sanitaire pour tous les salariés.

Il a assorti cette disposition d'un décret ad hoc qui entrera en vigueur le 15 octobre, afin de donner aux employeurs le temps de s'adapter. Ce pass sanitaire prouve soit qu'une personne a reçu au moins une dose du vaccin, qu'elle est totalement immunisée, qu'elle s'est rétablie de l'infection ou qu'elle a été testée négative au cours des dernières 48 heures, selon l’agence Xinhua.

L'Italie est le premier pays de l'Union européenne à adopter une réglementation aussi stricte. Valable jusqu'ici seulement pour les personnels de l'enseignement et de la santé, cette mesure se veut une incitation supplémentaire pour les millions d'Italiens qui n'ont pas encore accepté ou qui sont ouvertement contre le vaccin, lequel reste fortement recommandé mais pas obligatoire.

La population non vaccinée comprendrait au moins 3,6 millions de personnes âgées de plus de 50 ans, selon les données fournies début septembre par le commissaire à l'urgence COVID, Francesco Paolo Figliuolo.

Une fois le décret entré en vigueur, tout employé ne présentant pas le laissez-passer vert sera suspendu sans salaire, mais pas licencié. Ceux qui se soustraieront aux contrôles se verront infliger une amende comprise entre 600 et 1.500 euros (environ 705 à 1.760 dollars).

En date de jeudi, l'Italie comptait 40,6 millions de personnes entièrement vaccinées, soit 74,9% de la population cible âgée de plus de 12 ans, selon le ministère de la Santé. Depuis le début de la pandémie en février 2020, le pays a enregistré environ 4,6 millions de cas d'infection, dont quelque 116.000 infections actives, plus de 130.000 décès et 4,3 millions de guérisons.