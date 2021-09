Une série de questions importantes discutées lors d’une réunion de la Cellule de coordination chargée de résoudre les problèmes dans les territoires azerbaïdjanais libérés

Bakou, 17 septembre, AZERTAC

La Cellule de coordination, créée conformément à un décret signé par le président de la République d'Azerbaïdjan en date du 24 novembre 2020 afin de résoudre de manière centralisée les problèmes dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation arménienne, a tenu sa réunion suivante.

Lors de la réunion présidée par Samir Nouriyev, chef de l'Administration présidentielle et de la Cellule de coordination, les discussions ont porté sur l’état actuel de la mise en œuvre des instructions du président de la République, les objectifs à court et à long terme et les questions de coordination interinstitutionnelle concernant leur réalisation.

Les questions liées à l'urbanisme, à l'approvisionnement en énergie, à la restauration des monuments historiques et culturels, à l'organisation planifiée des services d'éducation et de santé ont été débattues d’une manière détaillée, les prochaines étapes de la mise en œuvre des tâches ont déterminées et des instructions pertinentes ont été données.