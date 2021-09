Le président du Riigikogu rencontre l’ambassadeur azerbaïdjanais en Estonie

Tallinn, 17 septembre, AZERTAC

Le président du Riigikogu (parlement estonien) Juri Ratas a reçu l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Estonie, Anar Maharramov.

Lors de la rencontre, Juri Ratas a félicité l’ambassadeur azerbaïdjanais pour sa nouvelle nomination et s’est dit convaincu qu'il contribuerait au développement des relations entre les deux pays au cours de son mandat, a-t-on appris auprès de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Estonie.

Au cours de l'entretien, l'ambassadeur Anar Maharramov a évoqué la poursuite efficace de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, soulignant l'importance des relations interparlementaires à cet égard.

Un exemplaire du livre intitulé « Karabakh before and after occupation » publié à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev a été offert au président du Parlement estonien.