Djeyhoun Baïramov : L’Azerbaïdjan attache de l’importance à la coopération avec l’ONU et ses organismes

Bakou, 17 septembre, AZERTAC

Le 17 septembre, le ministre des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré le coordinateur résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Azerbaïdjan, Alessandro Fracassetti, qui est arrivé au terme de son mandat.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a évoqué les activités réussies du coordinateur résident en Azerbaïdjan et a remercié Alessandro Fracassetti à cet égard, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné l'importance de la coopération entre son pays et l'ONU ainsi que ses organismes spécialisés, mettant l'accent sur les relations de l’Azerbaïdjan avec le Programme des Nations Unies pour le développement.

Notant avec satisfaction le travail accompli durant le mandat d'Alessandro Fracassetti dans un certain nombre de domaines, notamment dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, le ministre a déclaré qu'il existait des opportunités pour élargir encore davantage cette coopération à l'avenir.

Alessandro Fracassetti a, à son tour, remercié pour l'attention qui lui avait été accordée durant son mandat et a salué le soutien du gouvernement azerbaïdjanais au mandat du PNUD. Il a noté que le PNUD, présent en Azerbaïdjan depuis 1992, a réalisé avec succès des programmes dans un certain nombre de domaines, notamment le soutien aux groupes vulnérables, l'enseignement professionnel, le changement climatique, l'économie verte, le développement rural, l'emploi des jeunes et autres. Le PNUD a également soutenu les activités de déminage post-conflit.

Se déclarant convaincu que la coopération avec le futur coordonnateur résident du PNUD se poursuivraait à un niveau élevé, le ministre Djeyhoun Baïramov a souhaité à Alessandro Fracassetti plein succès dans sa future carrière.