L’ancien combattant Mehradj, accueilli avec beaucoup d’amour et d’enthousiasme à l’AZERTAC VIDEO

Bakou, 17 septembre, AZERTAC

C'est un grand plaisir et une grande fierté de revenir auprès de ses collègues en tant que soldat vainqueur de l'Armée victorieuse. Mehradj Aghassiyev, un collaborateur de l'AZERTAC, décoré de la médaille du « Combattant brave » et de quelques autres, a repris le travail après avoir accompli avec dignité son service militaire à Goubadly. Mehradj, âgé de 24 ans, ayant combattu à la Guerre patriotique de 44 jours, a été accueilli avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme par ses collègues.

Ayant pris la parole lors de la cérémonie, le président du Conseil d'administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, a abordé la victoire historique dans la Guerre patriotique sous la direction du président azerbaïdjanais et commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, ainsi que les activités des médias azerbaïdjanais pour couvrir le chemin menant à la glorieuse Victoire. Il a été indiqué que les jeunes patriotes à l'esprit moderne, formés pendant la présidence du président Ilham Aliyev, avaient joué un rôle particulier dans l’obtention de la grande victoire. Mehradj Aghassiyev est l'un de ces jeunes.

Il a été déclaré que l’équipe de l'AZERTAC a tenté, des premières heures au dernier jour de la guerre, de couvrir le chemin de la brave armée azerbaïdjanaise en faisant de la plume une arme.

Une plaque de l'AZERTAC et des cadeaux ont été offerts à Mehradj.

Ensuite, des fleurs ont été déposées devant le buste du grand leader Heydar Aliyev et les portraits des journalistes tombés en martyrs Maharram Ibrahimov et Siradj Abichov dans le hall.