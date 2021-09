L’Azerbaïdjan a exporté le plus de produits vers l’Italie en huit mois

Bakou, 18 septembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a exporté le plus de produits vers l'Italie en janvier-août 2021, rapporte dans un communiqué le Comité national des Douanes.

La valeur des exportations azerbaïdjanaises vers l’Italie a constitué 4 milliards 885,8 millions de dollars américains en quatre mois.

La Turquie et la Croatie se placent derrière l'Italie pour les destinations export de l'Azerbaïdjan. Le coût des exportations azerbaïdjanaises vers la Turquie a été estimée à 1 milliard 756,6 millions de dollars et vers la Croatie à 547,8 millions de dollars.

L'Italie, la Turquie et la Russie se positionnent aux trois premières places parmi les principaux pays avec lesquels l’Azerbaïdjan a eu le plus d’échanges commerciaux. Les échanges commerciaux de l’Azerbaïdjan avec l’Italie ont totalisé 5 milliards 179,8, avec la Turquie 2 milliards 884,9 dollars et avec la Russie 1 milliard 780,2 millions de dollars.