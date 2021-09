Retour des astronautes de Shenzhou-12 sur Terre

Pékin, 18 septembre, AZERTAC

Trois astronautes chinois, les premiers envoyés en orbite pour la construction de la station spatiale, ont accompli leur mission de trois mois et sont revenus sur Terre en toute sécurité vendredi.

La capsule de retour du vaisseau spatial habité Shenzhou-12, transportant les astronautes Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo, s'est posée sur le site d'atterrissage Dongfeng dans la région autonome de Mongolie intérieure (nord de la Chine).

Les astronautes sont sortis de la capsule de retour et sont tous les trois en bonne santé.

C'est la première fois que le site d'atterrissage Dongfeng est utilisé pour la recherche et la récupération d'un vaisseau habité.

Le 17 juin, le vaisseau spatial Shenzhou-12 a été lancé depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, et s'est amarré au module central de la station spatiale Tianhe. Après l'amarrage, les trois astronautes sont entrés dans le modèle central et ont commencé leur séjour de trois mois dans l'espace.

L'équipage a mené des activités extravéhiculaires à deux reprises, ainsi qu'une série d'expériences dans le domaine des sciences et technologies spatiales. Ils ont testé des technologies clés pour la construction et l'exploitation de la station spatiale, dont le séjour à long terme des astronautes, le système de recyclage et de survie, l'approvisionnement en matériaux spatiaux, les activités et opérations extravéhiculaires et l'entretien en orbite.

Xinhua