Le première vice-présidente Mehriban Aliyeva a partagé sur Instagram une publication relative à la Journée nationale de la musique

Bakou, 18 septembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication relative à la Journée nationale de la musique.

« Le 18 septembre, c’est la Journée nationale de la musique. Je commémore avec respect la mémoire des remarquables compositeurs azerbaïdjanais Uzeyir Hajibeyli et Muslim Magomayev, dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire.

Le peuple azerbaïdjanais est fier à juste titre de la génération de compositeurs, chefs d'orchestre et interprètes éminents ayant contribué au développement et à la promotion de notre culture musicale nationale dans le monde. Je tiens à remercier tous les musiciens qui ont enrichi notre musique de nouvelles voix, performances et approches, tout en maintenant l'attachement à l'héritage unique de leurs prédécesseurs. Je vous souhaite à tous une inspiration inépuisable, de l’énergie, des progrès créatifs et des réussites ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente azerbaïdjanaise.