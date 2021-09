Le Centre national de traduction d'Azerbaïdjan élargit sa coopération

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Un mémorandum de coopération a été signé entre le Centre national de traduction d'Azerbaïdjan et la maison d'édition chilienne RIL editores. Le mémorandum prévoit une coopération durable et constructive pour élargir les relations littéraires et culturelles entre les deux pays.

Le document a été signé par la présidente du Conseil d'administration du Centre national de traduction d'Azerbaïdjan, Afag Massoud, et le directeur de la maison d'édition RIL editores, Daniel Ernesto Calabrese.