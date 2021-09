Plus de 3 300 tonnes de pommes de terre ont été récoltées à Chamakhy

Chamakhy, 20 septembre, AZERTAC

La récolte des pommes de terre est terminée dans la région de Chamakhy. 3 330 tonnes de pommes de terre ont été récoltées dans les champs régionales.

La culture de la pomme de terre est une filière agricole traditionnelle à Chamakhy. Les agriculteurs et les particuliers sont très intéressés par la production de ce légume, très demandé sur les marchés tout au long de l'année. Cette année, les champs ensemencés ont augmenté de 12 hectares pour constituer 338 hectares. La production a été de 109,5 tonnes de plus par rapport à l'année passée, selon la Direction régionale des statistiques.

Au cours de la saison en cours, les agriculteurs des zones montagneuses du nord de la région, en particulier à Qizmeydan, Tchoukhouryourd, Galeybougourd, Dédégunech et un certain nombre d'autres villages, ont récolté plus de pommes de terre.