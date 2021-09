Le 4 milliardième baril de pétrole est extrait du champ Azéri-Tchirag-Gunechli

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Depuis la mise en exploitation du champ pétrolier Azéri-Tchirag-Gunechli dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne, la compagnie pétrolière britannique BP, opérateur du projet Azéri-Tchirag-Gunechli, et ses partenaires dans ce projet, SOCAR, MOL, INPEX, Equinor, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU, ONGC Videsh Limited (OVL), ont extrait le 4 milliardième baril de pétrole du gisement ce samedi 18 septembre.

Au total, 4 milliards de barils de pétrole extraits ont été transportés par l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et le Western Export Pipeline (WEP) via l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie directement depuis le terminal de Sangatchal vers les marchés mondiaux, a rapporté dans un communiqué le groupe BP.

Jusqu'à présent, environ 3,7 milliards de barils de pétrole ont été acheminés par l'oléoduc BTC, a-t-il été indiqué.