Les perspectives de la coopération économique entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie au menu des discussions

Tbilissi, 21 septembre, AZERTAC

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Géorgie Faïg Gouliyev a rencontré le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Géorgie, Giorgi Pertaia, a-t-on appris auprès de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Géorgie.

Le rôle des milieux d'affaires dans l'élargissement des relations commerciales et économiques entre les deux pays a été évoqué lors de la rencontre. L'importance de l'organisation des visites réciproques régulières dans ce domaine, ainsi que des forums d'affaires et de conférences avait été mise en valeur.

Au cours de la rencontre, les parties ont discuté du développement de la coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie de la Géorgie et les organismes compétents de l'Azerbaïdjan, ainsi que les opportunités de l’échange d'expériences et de la signature de documents pertinents entre ces institutions.

L'importance de poursuivre les activités de la Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique entre les deux pays a aussi été soulignée lors de la rencontre.

Dans le même temps, compte tenu de l'intérêt et du potentiel croissants du secteur privé des deux pays, il a été indiqué que la tenue d'un Forum des affaires azerbaïdjano-géorgien à Bakou dans un proche avenir avec la participation des milieux d'affaires pourrait être utile.