Le président Ilham Aliyev reçoit le président du groupe et PDG de DP World VIDEO

Bakou, 21 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 21 septembre le président du groupe et PDG de DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem.

Lors de l’entretien, il a été souligné que les relations économiques entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis se développaient avec succès. Les questions concernant l'investissement et les perspectives de la coopération dans le domaine de la logistique ont fait l’objet de discussions. Dans le même temps, il a été évoqué que l'ouverture de nouveaux corridors de transport initiés par l'Azerbaïdjan et le lancement d'une zone de libre-échange en Azerbaïdjan joueraient un rôle important dans l'élargissement des relations économiques entre les deux pays et dans la région.