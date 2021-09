Aujourd’hui, c’est la Journée internationale de la paix

Bakou, 21 septembre, AZERTAC

Le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. L'Assemblée générale a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples.

En 2021, alors que nous essayons de guérir de la pandémie de COVID-19, nous sommes invités à réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain.

La pandémie est connue pour avoir frappé le plus durement les groupes défavorisés et marginalisés. Jusqu’à présent (avril 2021), plus de 687 millions de doses de vaccin de COVID-19 ont été administrées dans le monde, mais plus de 100 pays n'ont pas encore reçu une seule dose. Les personnes en zones de conflit sont particulièrement vulnérables en termes de manque d'accès aux soins de santé.

Conformément à l'appel lancé par le Secrétaire général en faveur d'un cessez-le-feu mondial en mars dernier, en février 2021, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution appelant les États Membres à soutenir une « pause humanitaire durable » dans les zones de conflit. Le cessez-le-feu mondial doit continuer d’être respecté, afin de garantir aux personnes touchées par le conflit l’accès à des vaccins et des traitements vitaux.

En plus de la pandémie, nous avons vu une montée de la stigmatisation, de la discrimination et de la haine. La COVID-19 attaque tout le monde, sans se soucier d'où nous ne venons ni de ce en quoi nous croyons. Face à cet ennemi commun, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas l'ennemi l'un de l'autre. Pour pouvoir nous remettre de la dévastation de cette pandémie, nous devons faire la paix les uns avec les autres.

Et nous devons faire la paix avec la nature. Malgré les restrictions de voyage et les fermetures économiques, les changements climatiques sont encore bien présents. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une économie mondiale verte et durable qui crée des emplois, réduit les émissions et renforce la résilience aux impacts climatiques.

C’est pourquoi, le thème 2021 de la Journée internationale de la paix est « Se relever, pour un monde plus équitable et durable ». Nous vous invitons à vous joindre aux efforts des Nations Unies alors que nous nous efforçons de mieux nous redresser pour un monde plus équitable et plus pacifique. Célébrez la paix en luttant contre les actes de haine, y compris ceux en ligne, et en répandant la compassion, la gentillesse et l'espoir, afin de combattre cette pandémie et de guérir, ensemble. (ONU)