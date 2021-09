L’Italie commence à administrer une troisième dose de vaccin contre le coronavirus

Rome, 21 septembre, AZERTAC

L'Italie a commencé à administrer une troisième dose de vaccin anti-Covid comme dose de rappel, après que la procédure a reçu le feu vert officiel de l'Agence italienne des médicaments (AIFA).

Comme le ministère de la Santé l'a annoncé un peu plus tôt ce mois-ci, une troisième dose de vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna sera proposée aux personnes dont le système immunitaire est fragile.

Cela inclut non seulement les personnes immunodéprimées - comme les patients transplantés - mais aussi les personnes âgées et les résidents des maisons de retraite. Conformément aux directives émises par l'AIFA, les travailleurs de la santé recevront également une injection de rappel.

Cette troisième dose sera proposée de manière optionnelle, la vaccination contre le nouveau coronavirus étant fortement recommandée mais non obligatoire en Italie.

L'AIFA a recommandé que la troisième injection soit disponible au moins 28 jours après la dose précédente pour les personnes immunodéprimées.

Pour les plus de 80 ans, les personnes vivant en maisons de retraite et les professionnels de santé, la troisième dose sera considérée comme un « rappel visant à maintenir une réponse immunitaire efficace », et devra être administrée au moins 6 mois après la dernière dose.

Lundi, environ 76 % de la population cible d'Italie (soit toutes les personnes âgées de plus de 12 ans) avaient été entièrement vaccinées, et 82 % avaient reçu au moins une dose de vaccin, selon les données du ministère de la Santé. Xinhua