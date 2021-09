L'Azerbaïdjan poursuivra l'entreprise ayant causé une catastrophe écologique à la rivière Okhtchoutchaï

Bakou, 21 septembre, AZERTAC

En Arménie, l'usine de cuivre-molybdène de Zenguézour était exploitée par la société allemande CRONIMET Holding. Cette société a conduit à une catastrophe écologique dans la rivière Okhtchoutchaï, a fait savoir Farid Chefiyev, président du Conseil d’administration du Centre d’analyse des relations internationales.

Soulignant qu'une attention particulière est accordée à la responsabilité des entreprises en Europe, Farid Chefiyev a dit : « J'ai moi-même travaillé en Europe et en Allemagne, j'en suis témoin. Quant à l’Azerbaïdjan, on observe une approche différente. L'Azerbaïdjan va bientôt poursuivre la société allemande devant un tribunal international, et vous en serez témoin. »