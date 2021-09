Le président Ilham Aliyev interviendra par visioconférence lors de la 76e session de l’Assemblée générale de l’ONU

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

L'Assemblée générale (AG) des Nations Unies a donné le 14 septembre le coup d’envoi de sa 76e session.

Le ministre des Affaires étrangères des Maldives, Abdulla Shahid, a été élu président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, le mandat du président de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Bozkir (Turquie), est arrivé à son terme.

Traditionnellement, la session comprendra un débat général de haut niveau. Le débat général prévu avec la participation des chefs d'État et de gouvernement a débuté le 21 septembre et durera jusqu'au 27 septembre.

Au début du débat, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a présenté son rapport annuel. Le rapport aborde la protection de la paix et de la sécurité internationales, le développement durable, la protection et la promotion des droits de l'homme, ainsi que d'autres questions importantes.

Cette année, à cause de la pandémie, le segment du débat général devrait se tenir sous une forme hybride, c'est-à-dire à la fois en présentiel et en ligne. Le thème de la 76e session est suivant : « Miser sur l’espoir pour renforcer la résilience afin de se relever du COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’Organisation des Nations Unies ».

Le message vidéo du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, devrait être projeté le 23 septembre dans le cadre du débat général.