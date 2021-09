Entretien des chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et polonaise

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu mercredi soir, dans le cadre de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec son homologue polonais Zbigniew Rau.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur diverses questions de l'agenda de la coopération bilatérale, y compris la poursuite réussie du dialogue politique, l'élargissement de la coopération économique, ainsi que les activités de la Commission intergouvernementale pour la coopération économique, le partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Pologne, de même que la coopération au sein des organisations internationales, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

La nécessité d'approfondir encore davantage les relations bilatérales entre les deux pays et de poursuivre les efforts communs dans ce sens.

Au cours de l’entretien, les parties ont discuté des questions liées à la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, y compris la participation au Partenariat oriental.

Les parties ont échangé sur la présidence polonaise de l'OSCE l'année prochaine et la coopération au sein de l'OSCE.

Au cours de l’entretien, le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son homologue des nouvelles réalités établies à la suite de la guerre de 44 jours dans la région et de la situation sécuritaire régionale actuelle, de la mise en œuvre de la Déclaration trilatérale du 10 novembre 2020. Il a souligné que l'Azerbaïdjan avait assuré la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU en libérant ses terres de l'occupation arménienne dans le cadre du droit international. Il a fait savoir que son pays était intéressé par l’assurance de la paix et de la stabilité à long terme dans la région, prenait des mesures nécessaires à cet égard, et a informé son homologue que l'Azerbaïdjan avait entamé des travaux de restauration et de construction dans les territoires libérés.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a fait savoir que l'Arménie créait toujours des obstacles à la stabilité dans la région et poursuivait ses provocations, et a informé son homologue des provocations commises par l'Arménie.

Mettant en valeur l'intérêt de son pays pour le développement des relations avec l'Azerbaïdjan, Zbigniew Rau a souligné l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans la région. Il a déclaré que l'Azerbaïdjan était un partenaire important pour la Pologne et qu’il ne ménagerait aucun effort pour développer ces relations dans tous les domaines.

Les ministres ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt mutuel.