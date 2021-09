Le président azerbaïdjanais : L'Azerbaïdjan s'est classé 55e parmi 165 pays dans le Rapport de développement durable 2021

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

La mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies revêt une importance particulière pour l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est l'un des 12 pays au monde et le premier État dans sa région à présenter le 3e Rapport national volontaire sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030, a souligné le président de la République Ilham Aliyev dans son discours prononcé au cours du débat général sur le thème « Miser sur l’espoir pour renforcer la résilience afin de se relever du COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’Organisation des Nations Unies » de la 76e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

« Avec 72,4 points sur 100 possibles à l'indice de réalisation des Objectifs de développement durable, l'Azerbaïdjan s'est classé 55e parmi 165 pays dans le Rapport de développement durable 2021, le meilleur résultat de la région. Le rapport souligne les progrès de l'Azerbaïdjan en matière de réduction de la pauvreté, de santé, de nutrition, de présence des femmes sur le marché du travail, d'eau potable et d'assainissement, d'accès à l'énergie, d'utilisation d'Internet, de protection des espèces menacées, d'amélioration du bien-être de la population et de développement urbain et rural durable », a précisé le chef de l’Etat.

Le président Ilham Aliyev a fait savoir que l'Azerbaïdjan prend une part active dans la mise en œuvre des projets de coordination régionale tels que les corridors de transport Est-Ouest, Nord-Sud et Nord-Ouest et est donc devenu l'un des principaux centres de transport et de logistique fiables en Eurasie. Il a ajouté que l’Azerbaïdjan avait mis en service le Port de commerce maritime international de Bakou, d’une capacité de 15 millions de tonnes qui peut être portée jusqu’à 25 millions de tonnes selon la demande.