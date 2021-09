Ilham Aliyev : Les tentatives visant à soutenir le revanchisme et son armement en Arménie doivent cesser

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Comme le conflit s’est terminé, l'Azerbaïdjan s'est déjà déclaré prêt à entamer des négociations avec l'Arménie sur un accord de paix basé sur les principes de délimitation et de démarcation des frontières, de reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des deux pays. Un tel accord peut faire de notre région une région de paix et de coopération. Cependant, nous n'avons pas encore vu l'Arménie réagir positivement à notre proposition, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors du débat général de la 76e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le président de la République a dit que l'un des domaines servant la paix et la coopération pouvait être les projets de transport. Il a ajouté que dans ce contexte, le corridor de Zenguézour, qui relierait la majeure partie de l'Azerbaïdjan à la République autonome du Nakhtchivan et à la Turquie, créerait de nouvelles opportunités pour la région.

« L'Azerbaïdjan a créé de nouvelles réalités dans la région du Caucase du Sud et tout le monde devrait en tenir compte. L'Arménie doit choisir entre la coopération régionale et les revendications territoriales illégales et infondées contre ses voisins. La communauté internationale doit jouer un rôle positif à cet égard et appeler l'Arménie à comprendre qu'il n'y a pas d'alternative à la paix. Les tentatives visant à soutenir directement ou indirectement le revanchisme et son armement en Arménie doivent cesser », a estimé le président Ilham Aliyev.

« Nous espérons que la paix, la sécurité et la stabilité tant attendues seront enfin établies dans le Caucase du Sud. L'Azerbaïdjan poursuivra ses efforts constants contribuant à la paix et au développement régionaux », a conclu le chef de l’Etat.