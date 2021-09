Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre irakien du Pétrole VIDEO

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 24 septembre le ministre du Pétrole de la République d’Irak, Ihsan Abdul Jabbar.

Le ministre a transmis la gratitude du Premier ministre irakien au chef de l'Etat azerbaïdjanais pour le soutien de l'Azerbaïdjan à son pays et a déclaré que l'Irak, à son tour, exprimait son soutien à l'Azerbaïdjan.

Il a été souligné lors de l’entretien que les relations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Irak étaient excellentes et que l'Azerbaïdjan était un partenaire important pour l'Irak dans le secteur énergétique. Il a été évoqué que les deux pays coopéraient avec succès au format OPEP+. Il a été déclaré que l'Irak était intéressé par la présence de plus d’entreprises azerbaïdjanaises dans l'économie du pays.

Le soutien apporté par le président azerbaïdjanais à l'Irak dans la lutte contre le COVID-19 a aussi été salué au cours de l'entretien.

Au cours de l’entretien, le chef de l’Etat azerbaïdjanais a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Irak à la cause juste de l'Azerbaïdjan pour la restauration de son intégrité territoriale au sein des Nations Unies, de l'Organisation de la coopération islamique et d'autres formats internationaux, pendant l'occupation des terres azerbaïdjanaises par l'Arménie.

L’existence de bonnes opportunités pour élargir la coopération dans le commerce, l'investissement, les transports et d'autres domaines a été évoquée au cours de la conversation.