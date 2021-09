Le président azerbaïdjanais : La Seconde guerre du Karabagh est notre glorieuse histoire

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

La Seconde guerre du Karabagh est notre glorieuse histoire. Cette victoire restera à jamais gravée dans l'histoire. Les forces armées azerbaïdjanaises ont restauré leur intégrité territoriale en écrasant l'armée ennemie en 44 jours. J'ai répété à maintes reprises que le peuple azerbaïdjanais ne se réconcilierait jamais avec l'occupation, a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son adresse à la nation à l’occasion de la Journée de commémoration des martyrs de la Guerre patriotique.

« J'ai dit à plusieurs reprises que nous récupérerons nos terres à tout prix. J'ai dit à maintes reprises que si l'ennemi ne quitte pas volontairement nos terres, nous l'expulserons de nos terres, et ça a été le cas. Nous ne nous sommes pas réconciliés avec la défaite de la Première guerre du Karabagh, nous avons rassemblé des forces, mobilisé toutes les forces, renforcé notre armée, renforcé l'économie nationale, élevé la réputation de notre pays et rempli honorablement notre mission historique. Nous avons expulsé l'ennemi de nos terres et rétabli la justice et le droit international. Nous avons restauré notre dignité nationale », a fait savoir le chef de l’Etat.

Il a dit que le peuple azerbaïdjanais vit aujourd'hui comme un peuple victorieux, l'État azerbaïdjanais vit comme un État victorieux. « Désormais, nous vivrons comme une nation victorieuse et État victorieux pour toujours », a-t-il dit.