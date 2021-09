Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Le première vice-présidente Mehriban Aliyeva a partagé sur Instagram une publication relative à la Journée de commémoration, célébrée le 27 septembre en Azerbaïdjan.

« Chers frères et sœurs ! Aujourd'hui, nous commémorons la mémoire des martyrs de la Guerre patriotique. Grâce à leur courage, leur ferme volonté et leur enthousiasme, ils ont vaincu l'occupant et restauré l'intégrité territoriale de notre pays. Je remercie les parents qui ont élevé des fils si courageux, dont les noms resteront à jamais dans l'histoire de l'État azerbaïdjanais, qu’Allah vous accorde la patience. Nous commémorons la mémoire des civils tombés en martyrs pendant la guerre. Qu’Allah ait pitié des âmes de tous nos martyrs et garde toujours notre peuple ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente azerbaïdjanaise.