Ilham Aliyev : Le peuple azerbaïdjanais a soutenu l'armée azerbaïdjanaise et lui a donné une force supplémentaire

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Lorsque l'Arménie a été vaincue sur le champ de bataille, elle a de nouveau recouru aux actes les plus odieux et a commis des provocations militaires contre la population civile. Plus d'une centaine de civils ont été victimes du fascisme arménien. Nos villes et villages étaient sous le feu constant. L'Arménie a utilisé des armes interdites, des bombes au phosphore blanc, des missiles balistiques. Mais rien ne pouvait nous arrêter, a dit le président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, dans son adresse à la nation à l’occasion de la Journée de commémoration des martyrs de la Guerre patriotique.

Le chef de l’Etat a fait savoir qu’en faisant preuve de détermination, de volonté et de courage, le peuple azerbaïdjanais avait fait face à toutes ces provocations.

Il a déclaré : « Personne ni rien ne pouvait nous arrêter. Pendant la guerre, je me suis adressé à plusieurs reprises au peuple azerbaïdjanais et j'ai dit que personne ni rien ne nous arrêterait. Nous combattons pour la justice. Nous combattons pour la dignité. Nous combattons pour la fierté nationale. Nous menons une guerre sacrée ».

« Pendant la guerre, nous avions un seul mot d’ordre : aller jusqu’au bout. Le peuple azerbaïdjanais a soutenu l'armée azerbaïdjanaise et a donné une force supplémentaire à notre armée. La mort de gens innocents, la destruction de nos villes et villages n'ont pas brisé la volonté du peuple azerbaïdjanais. Nous avancions chaque jour, nous gagnons chaque jour, chaque jour nous recevions des informations sur de nouveaux succès. Pendant les 44 jours nous n’avons jamais reculé », a-t-il précisé.