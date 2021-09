Une minute de silence observée en hommage aux martyrs azerbaïdjanais VIDEO

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Le 27 septembre à 12h00, sur l'ensemble du territoire azerbaïdjanais, une minute de silence a été observée en hommage des martyrs de la Guerre patriotique qui avaient donné leur vie pour l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

Les gens se sont inclinés devant les âmes de nos soldats et officiers martyrs et ont rendu hommage à leur mémoire en observant une minute de silence. Les drapeaux ont été mis en berne, le trafic a été interrompu, les navires de guerre alignés dans la baie de Bakou ont actionné leurs sirènes et tiré par salves.

Il convient de noter que, conformément au décret du président Ilham Aliyev en date du 2 décembre 2020, le 27 septembre a été déclaré Journée de commémoration en Azerbaïdjan en signe de profond respect pour les soldats et officiers, tous les martyrs azerbaïdjanais qui avaient combattu héroïquement pendant la Guerre patriotique et ont sacrifié leur vie pour l'intégrité territoriale de leur patrie.

Aujourd'hui, des cérémonies de commémoration ont lieu dans toutes les villes et régions du pays, ainsi que sur les territoires libérés, nos martyrs sont commémorés avec un profond respect dans les temples religieux - mosquées, églises, synagogues en Azerbaïdjan, des prières sont récitées pour les âmes des fils héroïques de la patrie.